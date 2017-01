Sør-Koreas kulturminister pågrepet

Kulturminister Cho Yoon-sun og tidligere stabssjef Kim Ki-choon skal ha satt opp en svarteliste over flere tusen artister og kulturpersonligheter for å hindre dem i å motta penger fra staten. Cho og Kim ble lørdag pågrepet for blant annet maktmisbruk. Tre andre høytstående personer har allerede blitt arrestert på bakgrunn av de samme beskyldningene.

Svartelisten kom fram i lyset etter at nasjonalforsamlingen i desember avgjorde at president Park skal stilles for riksrett.

Park er innblandet i en korrupsjonsskandale sammen med sin nære venninne Choi Son-sil. Choi skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte, og hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger. Ett av målene for utpressingen var elektronikkgiganten Samsung. Park skal ha bistått Choi med utpressingen og ha bedt medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til venninnen. (©NTB)