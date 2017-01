Sinn Féin: – Brexit en «fiendtlig handling» for Nord-Irland

– Den britiske regjeringens intensjon om å ta nord ut av EU, til tross for innbyggernes ønske om å forbli EU-medlemmer, er en fiendtlig handling, sier Sinn Fein-president Gerry Adams.

Partiet, som har sprunget ut av Den irske republikanske armé (IRA), er sterk i sin kritikk av brexit. Adams mener Storbritannias EU-utmelding vil ha en «negativ innvirkning» på Langfredagavtalen fra 1998 som la grunnlaget for fredsprosessen i Nord-Irland.

Uttalelsene falt i en tale i Dublin lørdag. Sinn Féin frykter blant annet at det vil bli opprettet grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland etter brexit, til tross for Mays forsikringer om at hun vil forsøke å opprettholde fri bevegelse av varer og folk over grensen på øya.

Sinn Féin har gått inn for en «særlig status» for Nord-Irland i EU etter brexit, og har gjort dette til et tema i valget som skal finne sted 2. mars.

Det forente kongedømmet som inkluderer Storbritannia og Nord-Irland stemte for å forlate EU med 52 prosents oppslutning. I Nord-Irland ville 56 prosent fortsette medlemskapet. Irland har ingen planer om å forlate Unionen. (©NTB)