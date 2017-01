USA vil ha Ban Ki-moons bror arrestert

I et rettsmøte i New York fredag sa en representant for den føderale påtalemyndigheten at Sør-Korea har fått en anmodning om å pågripe Ban Ki-moons bror, Ban Ki-sang. Sistnevnte er leder for det sørkoreanske entreprenørselskapet Keangnam.

Påtalemyndigheten i USA planlegger å søke om utlevering, men opplyser ifølge Reuters at Ban Ki-sang foreløpig ikke er pågrepet.

Ban Ki-sang er en av fire som ble anklaget 10. januar i en sak som kan stikke kjepper i hjulene for Ban Ki-moons planer om å forsøke å bli president i hjemlandet. Ifølge anklagene mot ham, skal Ban Ki-sang, sammen med en annen person, ha betalt 500.000 dollar i bestikkelser for å få solgt et bygningskompleks i Vietnam. (©NTB)