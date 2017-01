Erdogan spent på Trumps Midtøsten-politikk

Før en reise til Afrika sier Erdogan at det jobbes for å planlegge et møte mellom ham og Trump. Erdogan sier han er spent på hvordan Trumps inntreden vil påvirke situasjonen i Midtøsten. Han understreket viktigheten av en region «der territorial integritet blir opprettholdt».

Storbritannias statsminister Theresa May og Mexicos president Enrique Peña Nieto har allerede kunngjort at de skal møte Trump i løpet av måneden. (©NTB)