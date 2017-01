Spedbarn døde etter bilmassakre i Australia

Totalt 37 personer, fire av dem med kritiske skader, er fortsatt innlagt på sykehus, etter at den 26 år gamle gjerningsmannen med vilje kjørte på fotgjengere i en gågate i Australias nest største by fredag.

Den tre måneder gamle babyen døde sent lørdag kveld, opplyser politiet i delstaten Victoria. De fire andre drepte er en ti år gammel jente, to menn på 25 og 33 år og en 32-årig kvinne. Tre av dem døde på stedet, mens 33-åringen døde på sykehuset fredag kveld.

Vitner forteller at «folk fløy gjennom luften» og andre løp febrilsk til siden i det bilen i full fart kjørte i den sentrale handlegaten Bourke Street.

Gjerningsmannen, som er identifisert som 26-åringen Dimitrious Gargasoulas, er innlagt på sykehus med skuddskader i armen etter at politiet pågrepet ham på stedet. Han skal trolig avhøres søndag. Hans mor sier til nyhetskanalen Channel Seven at hun skammer seg over sønnen.

– Jeg vil ikke bli kjent som moren hans. Dra til helvete og dø i helvete, sier hun. (©NTB)