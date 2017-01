The Times: – Storbritannia skjulte mislykket våpentest

Den alvorlige feilen på missilet, som ikke var ladd med skadelig skyts, ble påvist under en test med ubåt utenfor Florida i juni i fjor. Myndighetene bestemte seg for å holde informasjonen tilbake for å unngå å svekke omdømmet til atomvåpenprogrammet Trident, ifølge avisen.

Måneden etter utskytningen, kun fem dager etter at Theresa May inntrådte som statsminister, stemte Underhuset for en oppgradering av Trident-programmet til en verdi av 490 milliarder norske kroner. May brukte sin første tale i nasjonalforsamlingen til forsvare investeringen.

Overfor BBC nekter May å svare klart på hvorvidt hun visste om utfallet av missiltesten, som var den første av slike tester Storbritannia hadde utført på fire år. Hun sier derimot at hun har tillit til atomforsvarsprogrammet.

Ubåtene med Trident-rakettene har base i Skottland. (©NTB)