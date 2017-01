Tidligere CIA-sjef: – Trump burde skamme seg

Trump brukte sin første hele dag som president til å forsøke å bedre forholdet til CIA. En smilende Trump understreket at han støtter CIA «1.000 prosent», men Brennan lot seg ikke imponere.

Via talsmann Nick Shapiro sier Brennan at han er opprørt over Trumps «selvforherligelse da han snakket til pressen foran minneveggen for CIAs helter» og at «Trump burde skamme seg».

I tillegg til hyllesten av CIA benyttet Trump anledningen til å kritisere pressen for dekningen av innsettelsesseremonien fredag. Han mener blant annet at den fremmøtte folkemengden var mye større enn det som kom fram i mediene.

Tonen mellom den ferske presidenten og etterretningstjenesten har vært kjølig som følge av Trumps beskyldninger om at CIA har lekket ubekreftede påstander om at Russland har sensitiv informasjon om ham. CIA mener også at russiske myndigheter sto bak hacking i et forsøk på å påvirke valget i Trumps favør. (©NTB)