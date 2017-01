Gambiere feirer at Jammeh har forlatt landet

Søndag rykket soldater fra fem vestafrikanske land inn i Gambia for å sikre ro og orden før Adama Barrow ankommer landet som nyinnsatt president. Ifølge Reuters har hundrevis av gambiere strømmet ut i gatene, syngende og jublende, for å feire at tidligere president Yahya Jammeh har forlatt landet.

– Vi er fri. Alle er så glade for at den mannen er borte. Vi er glade for å se soldatene. De forsvarte oss mot Jammeh, sier Isatou Toure (35), en lokal matselger.

Styrkene er ledet av samarbeidsorganisasjonen ECOWAS og koordinert fra Senegal, landet der Barrow har oppholdt seg siden han ble innsatt som president via en seremoni ved den gambiske ambassaden i Dakar tidligere i uken. Nå håpes det på roligere forhold når Barrow ankommer Gambia. Barrow sier han reiser tilbake til hjemlandet så snart det er trygt.

Lørdag forlot ekspresident Yahya Jammeh landet etter 22 år ved makten. Det skjedde etter at flere vestafrikanske land truet med militær intervensjon hvis han ikke gikk av. I løpet av sine siste uker ved makten skal han ha stjålet millioner av dollar. Barrows rådgiver Mai Ahmed Fatty sier Jammeh skal ha stjålet over 11,4 millioner dollar, om lag 96 millioner kroner, fra statskassen.

Yahya Jammeh har dratt i eksil i Ekvatorial-Guinea. (©NTB)