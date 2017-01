Gruppe mistenkt for bånd til IS pågrepet i Indonesia

De 17 ble pågrepet på Jakartas internasjonale flyplass da de ankom med et fly fra Istanbul. Det var flere barn i gruppen.

Tyrkiske myndigheter besluttet å sende indonesierne tilbake til hjemlandet fordi de mistenkte at de ville forsøke å ta seg inn i Syria for å slutte seg til IS.

– Vi har indikasjoner på at de har tilknytning til IS. Vi forsøker å finne ut hvem som har rekruttert dem og finansiert turen, sier talsperson for det indonesiske politiet, Rikwanto.

Framveksten av IS i har fått store ringvirkninger i Indonesia, som i mange år har slitt med islamistiske militante grupper. Flere hundre personer har reist til Midtøsten for å slutte seg til IS.

Det har skapt frykt i hjemlandet for angrep på indonesisk jord. Den tiden er en rekke små angrep og avvergede angrep blitt knyttet til ekstremistgruppen. (©NTB)