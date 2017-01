Tre hundevalper funnet i live etter skredet i Italia

En kvinne ble funnet død av letemannskaper tidligere mandag. Dermed er sju mennesker bekreftet omkommet i skredulykken.

Valpene ble født på hotellet i desember. Foreldrene Lupo og Nuvola klarte å komme seg unna da snøskredet rammet Hotel Rigopiano i Pescara-provinsen og ble funnet i god behold i ei bygd i nærheten dagen etter.

De tre valpene ble funnet under snømassene mandag og ga letemannskapene nytt håp om å finne flere overlevende, fem dager etter skredet.

Fabio German, en talsmann for brannvesenet, sier de tre valpene har vist at det er mulig å overleve under snømassene. Letemannskapene håper at de 22 menneskene som fortsatt er savnet, kan ligge i luftlommer under snø- og bygningsmassene.

Elleve er så langt funnet i live. Den første av dem ble utskrevet fra sykehus mandag. (©NTB)