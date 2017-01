– Politiet utvider etterforskningen av Netanyahu

Politiet undersøker nå to andre forhold, ifølge TV-kanalen Channel 10. En av dem dreier seg angivelig om en avtale om kjøp av tyske ubåter til det israelske forsvaret. En fetter av Netanyahu, som også er advokat for Netanyahus familie, skal være involvert i kjøpet fra det tyske selskapet ThyssenKrupp. Ifølge israelske medier kan det være snakk om en interessekonflikt ettersom fetteren også har vært advokat for ThyssenKrupps israelske agent.

Hva den andre saken handler om, er foreløpig ukjent.

Politiet avviser å kommentere opplysningene. (©NTB)