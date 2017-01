FN: Ekstremt farlig for Mosuls sivilbefolkning

Det antas at det bor 750.000 mennesker i de IS-kontrollerte områdene vest for elva Tigris, som går tvers gjennom den irakiske storbyen.

– Vi håper at alt gjøres for å beskytte de hundretusener av menneskene som bor på vestsiden av elven. Vi vet at de er i en ekstrem risiko, og vi frykter for deres liv, sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.

Mens IS nå synes å være fordrevet fra den østlige delen av byen, holder de ytterliggående jihadistene fortsatt stand på den andre siden av Tigris. Alle bruene mellom de to bydelene er bombet i stykker.

Selv om vestsiden av byen er mindre enn østsiden, er den tettere befolket. Her ligger også Mosuls gamleby med mange trange gater. Slaget anses å bli svært utfordrende for de irakiske regjeringssoldatene, som får luftstøtte av en USA-ledet koalisjon.

Tirsdag var det 100 dager siden offensiven mot byen startet. Titusener av soldater, deriblant sjiamuslimske og kurdiske militssoldater, har deltatt i offensiven. (©NTB)