Irak hevder å ha frigjort Øst-Mosul

– Enheter fra 9. panserdivisjon har frigjort al-Rashidiyah, heter det i en kunngjøring fra det irakiske forsvaret.

– Det irakiske flagget er heist på østbredden av Tigris, som nå er helt frigjort, heter det videre.

Den ytterliggående islamistgruppa IS kontrollerer fortsatt den vestlige delen av Mosul, som er delt i to av elva Tigris.

Statsminister Haider al-Abadi proklamerte alt i forrige uke at Øst-Mosul var frigjort, og mandag hevdet forsvarsdepartementet i Bagdad det samme, for deretter å trekke tilbake meldingen.

IS tok kontroll over Mosul sommeren 2014. I oktober i fjor innledet irakiske regjeringsstyrker og alliert milits, med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, en storoffensiv for å gjenerobre millionbyen. (©NTB)