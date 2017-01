Pompeo godkjent av Senatet som CIA-sjef

Pompeo var nominert av president Donald Trump og fikk 66 mot 32 stemmer mandag.

Den siste tiden har Trump kommet skjevt ut med CIA, men erklærte støtte til etterretningsorganisasjonen lørdag. Det anspente forholdet mellom CIA og Trump oppsto etter at etterretningstjenestene meldte at russiske myndigheter sto bak hacking og andre forsøk på å påvirke valget i Trumps favør. Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket. Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere.

Trump gikk hardt ut og anklaget blant annet daværende CIA-sjef John Brennan for å ha stått bak lekkasjen. (©NTB)