Trumps administrasjon får grønt lys i Senatet

Ross er kjent for å kjøpe opp store selskap som gjør det dårlig økonomisk, blant annet innenfor stål- og kullindustrien, for deretter å stykke dem opp og selge dem stykkevis med fortjeneste.

Handelskomiteen sluttet tirsdag også opp om Trumps valg av den 63 år gamle Elaine Chao som USAs nye transportminister.

Chao var arbeidsminister og visetransportminister under president George W. Bush og er gift med Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet.

Utenrikskomiteen i Senatet ga grønt lys til president Donald Trumps valg av 44 år gamle Nikki Haley som FN-ambassadør.

Haley er datter av indiske innvandrere og nå guvernør i South Carolina. Da hun under senatshøringen fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun «absolutt». Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting. (©NTB)