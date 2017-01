Bilbombe mot hotell i Mogadishu

Det er foreløpig ikke kjent om noen er drept eller såret i angrepet.

En antatt selvmordsbomber detonerte onsdag morgen en sprengladning i en bil som sto parkert ved porten til Dayah Hotel i sentrum av Mogadishu.

Like etterpå stormet flere personer som mistenkes for å tilhøre ekstremistgruppa al-Shabaab, hotellet. Øyenvitner forteller at det kan høres flere skuddsalver.

Dayah Hotel er populært og besøkes hyppig av forretningsfolk, politikere og offentlige ansatte. (©NTB)