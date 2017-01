HRW: Andre må overta for USA i kamp for demokrati

– Trump har gitt uttrykk for å se opp til sterke menn, og nominasjonen av Rex Tillerson som utenriksminister, en mann som ennå ikke har vist interesse for menneskerettigheter, gir grunn til bekymring, sa HRW-sjef Kenneth Roth onsdag.

Roth sier HRW er bekymret over at verden vil miste USAs stemme som forsvarer av menneskerettigheter under Trump. Roth oppfordrer derfor andre demokratier «til å innta førersetet». (©NTB)