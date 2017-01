Kina åpen for dialog med USA på én betingelse

– Vi er villige til å ha en dialog med USA så lenge de retter seg etter «ett Kina»-prinsippet, sier Kinas utenriksminister Wang Yi i en tale i Beijing tirsdag.

Ifølge Reuters sier Wang at Kinas forhold til USA har tiltrukket seg mye oppmerksomhet, og at landet er villig til å øke felles tillit og samarbeid, håndtere disputter og fremme den sunne utviklingen mellom landene. Men kun om USA retter seg etter Kinas politikk.

– Et slikt samarbeid vil kunne bringe store fordeler for begge landene, fortsetter Wang.

Etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre. (©NTB)