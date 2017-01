May sier hun vil snakke oppriktig med Trump

Fredagens møte har ikke kommet gratis. Statsministerens medarbeidere har jobbet febrilsk for å få i stand det to dager lange USA-besøket.

For May er møtet viktig for å sikre at den mangeårige alliansen mellom USA og Storbritannia fortsetter som før, både når det gjelder frihandel og NATO.

Under USA-besøket vil hun blant annet vise til de to landenes historiske bånd og insistere på at Storbritannia og USA bør «lede sammen i verden».

Samtidig er hun smertelig klar over at hun møter en president som har varslet at han vil føre en proteksjonistisk politikk som først og fremst tjener USA. Trumps utspill har skapt bekymring hos enkelte av Mays støttespillere, men statsministeren mener hun vil klare å overbevise Trump om at Storbritannia er USAs trofaste og frittalende venn.

– Jeg er ikke redd for å snakke oppriktig til en amerikansk president, sa May til britiske parlamentarikere onsdag. (©NTB)