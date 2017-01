Trump ventes å nekte flyktninger adgang til USA

Ordren innebærer at døren vil stenges helt for flyktninger fra krigsherjede Syria på ubestemt tid, skriver nyhetsbyrået AP, som viser til et utkast til presidentordren.

Ordren innebærer videre at flyktninger fra alle land blir nektet adgang til USA de neste fire månedene, ifølge utkastet. De fire månedene vil myndighetene bruke på å avklare hvilke land som skal kategoriseres som «lav risiko».

Presidentens ventede beslutning betyr trolig også stopp i visumutstedelser i minst 30 dager for personer fra land hvor det hovedsakelig bor muslimer, deriblant Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Trump avviser imidlertid at han ønsker å nekte muslimer innreise.

– Det er ikke et forbud mot innreise for muslimer, men fra land med stor terrorfare. I dag er det lett å komme inn. Fremover vil det bli vanskelig, sier han i et intervju med ABC News. (©NTB)