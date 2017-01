Tyrkisk arrestordre mot avhoppede offiserer

Tyrkia begjærte de åtte offiserene i sommer. Den formelle arrestordren ble utstedt torsdag, rett etter at høyesterett i Aten besluttet å avvise utleveringsbegjæringen.

Offiserene er mistenkt for delaktighet i kuppforsøket i Tyrkia i fjor. Alle åtte flyktet til den greske byen Alexandropoulos i et militærhelikopter dagen etter kuppforsøket i juli i fjor. De har siden fått avslag på sine asylsøknader, men disse er nå til ny behandling.

Offiserene har opplyst at slektninger i Tyrkia har mistet jobbene sine og fått inndratt passene sine. De benekter at de var innblandet i kuppforsøket, men sier samtidig at de frykter for sine liv hvis de blir sendt tilbake, skriver avisen Kathimerini.

Før høyesteretts beslutning, hadde saken blitt behandlet i tre ulike dommerpaneler, der beslutningene har vært sprikende. Høyesterett overtok saken etter at en ankedomstol kom fram til at fem av offiserene skulle få bli i Hellas, mens tre skulle utleveres.

Nå som høyesterett har avvist Tyrkias utleveringsbegjæring, er beslutningen endelig. (©NTB)