Kraftig vekst for Google

Selskapet opplyser at resultatet økte med åtte prosent, til 5,3 milliarder dollar (omtrent 44 milliarder norske kroner) i siste kvartal. Omsetningen var på 26 milliarder dollar, opp 22 prosent fra samme periode året før.

– Vår vekst i fjerde kvartal var eksepsjonell, slår finanssjef Ruth Porat i Alphabet fast.

Markedet hadde imidlertid ventet at veksten skulle være høyere, og aksjeverdien falt med nærmere to prosent etter at resultatet ble lagt fram. (©NTB)