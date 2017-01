Kritikk mot møte mellom Moderaterna og Sverigedemokraterna

– Det er svært beklagelig at Moderaterna normaliserer et rasistisk parti med nazistiske røtter, sier Socialdemokraternas parlamentariske leder Tomas Eneroth.

Til nå har ingen andre svenske partier villet samarbeide med det sterkt innvandringskritiske partiet. Representanter for de to partiene skal møtes innen kort tid, melder Dagens Industri.

Det handler om et møte på tjenestemannsnivå, bekrefter Moderaternas pressetalsmann Niklas Gillström overfor nyhetsbyrået TT. Moderaterna er Høyres søsterpart.

Beskjeden om møtet har vakt kritikk og diskusjon blant mange.

– Det er naivt å tro at det vil begrense seg til noen enkeltsaker. Det Moderaterna gjør er å åpne opp for økt innflytelse for SD, og det vitner om en desperasjon fra Moderatlederen, mener Tomas Eneroth. Han tror møtet vil skape økt splittelse i svensk politikk. (©NTB)