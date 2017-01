May forsikret om full NATO-støtte fra Trump

May uttalte seg på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag etter at hun møtte Trump som den første utenlandske regjeringssjefen etter at han ble innsatt som president.

Trump har tidligere kalt NATO «foreldet» og har antydet at land som ikke betaler sin del, kanskje ikke ville få amerikansk støtte.

Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.

Trump hyllet det «spesielle forholdet» mellom USA og Storbritannia. Han gjentok også sin fulle støtte til brexit og sa at han er sikker på at brexit blir en fantastisk ting for britene.

– Når alt er ordnet, vil dere ha deres egen identitet og dere kommer til å ha de folkene dere vil ha, i landet. Dere kan lage handelsavtaler uten at noen blander seg inn, sa Trump på det som var hans første pressekonferanse som ble president. (©NTB)