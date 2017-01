Nederlands justisminister går av som følge av skandale

Saken handler om over 18 millioner kroner som i 2001 ble tilbakebetalt til en narkobaron, etter at politiet ikke klarte å bevise at de var opptjent på ulovlig vis.

I 2015 gikk daværende justisminister Ivo Opstelten og hans statssekretær Fred Teeven av som følge av den samme saken. Bakgrunnen var at de hadde holdt summen hemmelig.

Van der Steur skal ifølge opposisjonen også ha kjent til summen den gang, men holdt den tilbake for å beskytte partiet sitt.

– Jeg leverer inn min avskjedssøknad til hans majestet kongen. Takk skal dere ha, sa en emosjonell Van der Steur etter en seks timer lang utspørring i parlamentet torsdag. (©NTB)