Tyrkia truer med å trekke seg fra flyktningavtalen med EU

– Vi vurderer nå hva vi skal gjøre. Vi kommer til å ta nødvendige skritt, inkludert å oppheve tilbaketakingsavtalen, sier Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu til kringkasteren TRT Haber fredag.

Avtalen som Cavusoglu viser til, er flyktningavtalen EU og Tyrkia inngikk i mars i fjor.

Uttalelsen kommer dagen etter at gresk høyesterett besluttet at åtte tyrkiske offiserer ikke skal utleveres til hjemlandet. Offiserene flyktet til Hellas i et militærhelikopter etter kuppforsøket i Tyrkia i juli i fjor. Tyrkia har begjært alle utlevert.

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia innebærer blant annet at EU kan returnere flyktninger og migranter som tar seg ulovlig til Hellas. For hver syriske asylsøker som blir returnert, må EU ta en syrisk flyktning tilbake. I tillegg får Tyrkia flere milliarder euro i hjelp. Det er imidlertid fortsatt strid om enkelte punkter i avtalen, blant annet Tyrkias krav om visumfrihet for tyrkiske borgere i Schengen-området. (©NTB)