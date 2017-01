FN-organer ber Trump hjelpe folk på flukt

I en felles uttalelse understreker de to FN-organene at behovet for hjelp til migranter og flyktninger over hele verden aldri har vært større enn nå. Samtidig trekker de fram viktigheten av USAs bosettingsprogram.

– USAs langvarige politikk når det kommer til å motta flyktninger har skapt en vinn-vinn-situasjon. Det har reddet livet til noen av de mest sårbare menneskene i verden, som på sin side har beriket og styrket sine nye samfunn. Migranter og flyktninger har bidratt positivt til sine nye hjem over hele verden, heter det i uttalelsen.

– UNHCR og IOM håper USA fortsetter sin sterke lederrolle og lange tradisjon for å beskytte de som flykter fra konflikt og forfølgelse, står det videre.

De to organene skriver at de begge vil jobbe videre sammen med USA mot målet for å sikre trygge programmer for bosetting og innvandring.

USAs president Donald Trump undertegnet fredag en presidentordre om omfattende endringer i USAs utenrikspolitikk. Blant annet innebærer den at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass. (©NTB)