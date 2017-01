Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten

Søksmålet ble fremmet av organisasjonen American Civil Liberties Union og flere andre menneskerettsorganisasjoner lørdag etter at to irakiske statsborgere ble pågrepet på JFK-flyplassen utenfor New York natt til lørdag.

De to irakerne har også saksøkt Trump på grunn av presidentordren, opplyser deres advokater. Den ene irakeren ble løslatt senere på lørdagen, ifølge amerikanske medier.

USAs president Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Ordren innebærer blant annet 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra land med hovedsakelig muslimske statsborgere, trolig Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet presiserer at den midlertidige stansen i innreisetillatelser også gjelder personer som allerede har fått arbeidstillatelse, såkalt «green card», i USA.

– Det stanser de som har arbeidstillatelse, skriver departementets talskvinne Gillian Christensen i en epost, ifølge Reuters. (©NTB)