Syriske regjeringsstyrker rykker fram mot IS-kontrollert by

Soldatene til president Bashar al-Assad har siden fredag kveld tatt kontroll over tre landsbyer i nærheten av al-Bab, og lørdag sto de om lag sju kilometer sørvest for byen. Samtidig står tyrkiske styrker nord for al-Bab, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det har vært mange harde angrep mot Al-Bab og områdene rundt de siste ukene. Både tyrkiske, russiske og syriske kampfly har bombet byen i et forsøk på å slå ut IS-stillinger.

Fredag ble ti sivile, deriblant et barn, drept i et tyrkisk luftangrep, ifølge SOHR. (©NTB)