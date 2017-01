– Opprørere i Jemen angrep skip i Rødehavet

En video sendt på nasjonal TV viser hendelsen, men det er uklart om opptaket er ekte. Ifølge opprørerne tilhører skipet den saudiarabiske marinen.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept i Jemen siden mars 2015, da en koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana et halvt år tidligere. (©NTB)