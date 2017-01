Albatrossunge skal bli internettstjerne

For andre år på rad skal et webkamera følge oppveksten til en nyklekket kongealbatross i en koloni nær Dunedin på den sørlige av de to øyene som utgjør New Zealand.

I fjor ble «kongekameraet» en overraskende suksess, med over 600.000 visninger på YouTube og over 1 million meldinger på sosiale medier. Folk fra hele verden fulgte Moana fra hun var en myk liten fjærball til hun forlot redet i september og fløy mot søramerikanske farvann.

– Vi er i ekstase over responsen fra folk på New Zealand og i resten av verden, sier Nikola Toki, som er det newzealandske miljøverndirektoratets ambassadør for truede arter. Ved hjelp av internett og kameraer og en positiv mottakelse over hele verden, fikk direktoratet vist fram noe av arbeidet for å bevare kongealbatrossen.

– Alle krysser fingrene, for denne lille fuglen står overfor en rekke utfordringer i livets første måneder. Det inkluderer ekstremvær, avhengighet av at begge foreldrene kan skaffe nok mat gjennom vinteren i tillegg til røyskatter og andre dyr, forklarer Toki. (©NTB)