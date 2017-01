EU undersøker om innreiseforbud rammer europeere

– Vi er i gang med at finne ut av om denne presidentordren har konsekvenser for EU-borgere som har dobbelt statsborgerskap i et av de sju landene som omfattes av innreiseforbudet, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas på en pressekonferanse mandag.

Schinas sier videre at EU vil sørge for at unionens borgere ikke utsettes for diskriminering.

– Dette er EU, og i EU diskriminerer vi ikke basert på nasjonalitet, etnisitet eller religion, fortsetter talsmannen.

Schinas sier at EU-kommisjonen nå undersøker hva konsekvensene av det midlertidige amerikanske innreiseforbudet vil være, og at de så langt har fått motstridende opplysninger.