Irakiske folkevalgte vil stenge grensene for amerikanere

Ifølge de to folkevalgte stemte Iraks nasjonalforsamling mandag for å be regjeringen svare på USAs midlertidige innreiseforbud for borgere fra sju land, deriblant Irak. Flertallet i nasjonalforsamlingen stemte for at regjeringen skal svare ved å innføre et innreiseforbud for amerikanske reisende til Irak.

De to folkevalgte Kamil al-Ghrairi og Mohammed Saadoun sier ifølge nyhetsbyrået AP at avgjørelsen er bindende for den irakiske regjeringen.

Det er foreløpig ikke klart om innreiseforbudet skal gjelde for amerikansk militært personell, hjelpearbeidere, oljeselskaper eller andre amerikanere som jobber i Irak. (©NTB)