Kelly: – Personer med oppholdstillatelse slipper inn

– Ved iverksettelse av presidentordrens forordninger, finner jeg hermed at det er i landets interesse å slippe inn personer med lovlig permanent opphold, skriver Kelly i en uttalelse søndag.

– Med mindre det er kommet inn vesentlig negativ informasjon om en mulig trussel mot offentlig sikkerhet og velferd, vil dermed en lovlig oppholdstillatelse være en positiv faktor i vurderingene som gjøres fra sak til sak.

Ifølge Buzzfeed innebærer dette at den amerikanske regjeringen snur og at personer med lovlig opphold, gjerne kjent som «green card», vil slippe inn i USA, til tross for det midlertidige reiseforbudet som er innført for borgere av sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Trumps rådgiver, Steve Bannon, skal ha kjempet for at også innehavere av green card – folk som i mange tilfeller har bodd i USA i flere år – skulle omfattes av innreiseforbudet. Andre grupper, som flyktninger og personer med arbeidsvisum, studentvisum og andre innreisepapirer er fortsatt omfattet.

Med tanke på hvilke lands borgere som nektes innreise, mener mange at det i praksis er snakk om et innreiseforbud for muslimer. President Donald Trump fastholder at dette ikke er tilfelle. Han påpeker at de sju landene – Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria – også ble trukket fram av den forrige presidenten, Barack Obama, som terrorkilder og at tiltaket som nå er innført, ligner innreiseforbudet for irakere som ble innført av Obama i seks måneder i 2011. (©NTB)