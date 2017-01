Moskéleder: Fem drept i skyting i moské i Quebec

Vitner har opplyst til Reuters at tre væpnede menn begynte å skyte i moskeen ved 20-tiden søndag kveld.

– Hvorfor skjer dette her? Det er barbarisk, sier moskéleder Mohamed Yangui. Han var ikke selv til stede da skytingen startet, men sier han fikk flere desperate telefonsamtaler fra folk som var samlet til kveldsbønn. Han sier han ikke vet hvor mange som er såret, men forteller at de er ført til ulike sykehus i byen.

En talsmann for politiet i Quebec bekrefter at det har vært en skyteepisode med dødsofre ved Quebecs islamske kultursenter, men har få detaljer om hendelsen. Han sier to personer er pågrepet. Rundt 40 personer var i moskeen i forbindelse med kveldsbønnen søndag.

Den franskspråklige byen Quebec er hovedstad i provinsen med samme navn og har rundt en halv million innbyggere. Provinsens førsteminister Philippe Couillard sier på Twitter at regjeringen har satt i gang tiltak for å sørge for innbyggernes sikkerhet. Couillard beskriver skytingen som «barbarisk vold» og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier.

Motivet for skytingen er ikke kjent, men de siste årene har det vært en økning i islamofobe handlinger i provinsen, ifølge Reuters. I 2013 ble det som antas å være griseblod smurt på en moske i regionen Saguenay, og i fjor sommer ble et grisehode lagt på trappen til moskeen som var åsted for søndagens skyting. (©NTB)