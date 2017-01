Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan

Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1.500 kroner mer i skatt per person. Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.

– Disse tallene avslører at Ap bløffer når de hevder skattene deres bare rammer de med høy inntekt. 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Av landets 842.000 pensjonister er det 210.000 som ender opp med skatteøkning etter Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.

Avisen spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forrige uke hvordan partiets skatteøkning vil ramme pensjonister.

– Det vil jeg ikke spekulere på. Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger. Vi går til valg på å øke skattenivået med 15 milliarder fordi vi vil løse oppgavene våre bedre enn i dag for folk, blant annet pensjonistene, og da må flere bidra. (©NTB)