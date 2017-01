Syria kjølige til Trumps forslag om sikre soner

Trump brakte ideen om sikre soner på banen under et intervju med ABC News onsdag, som et alternativ til å ta imot syriske flyktninger i andre land. Trump har allerede iverksatt innreiseforbud til USA for mennesker fra Syria og seks andre land de neste 90 dagene.

Syrias utenriksminister Walid Muallem og FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi mener etablering av slike soner uten syriske myndigheter vil være utrygt, ifølge nyhetsbyrået Sana.

Russland har tidligere uttalt at Trumps forslag på vurderes nøye. Denne uken sier utenriksminister Sergej Lavrov at slike soner kan være nyttige for dem som er drevet fra sine hjem – forutsatt at syriske myndigheter samarbeider. (©NTB)