Titusener demonstrerer mot innreiseforbud

Ifølge nyhetsbyrået Reuters demonstrerte titusener mot den strenge skjerpelsen av innreisereglene til USA, som blant annet innebærer 90 dagers visumnekt til reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning. Søndag var det demonstrasjoner ved de internasjonale flyplassene i blant annet New York, Los Angeles, Boston, Washington og Atlanta.

– Si det klart og tydelig: Flyktninger er velkomne hit, ropte demonstranter ved hovedflyplassen i Los Angeles, mens lignende slagord også ble ropt i Washington. I likhet med storbyene Boston og New York, var det i hovedstaden demonstrasjoner både på flyplassen og i sentrum. Noen av demonstrantene i Washington gikk mot kongressbygningen mens de ropte slagord om at flyktninger var velkomne og «Nei til forbud. Nei til mur».

Lørdag kveld jublet demonstranter på flyplassene etter at en føderal dommer utestedet en midlertidig forføyning mot innreiseforbudet, slik at personer som allerede var i luften eller på amerikanske flyplasser, skulle slippe inn. Søndag snudde stemningen da departementet for innenlands sikkerhet gjorde det klart at Trumps ordre fortsatt vil bli iverksatt.

– Ulovlige reiser vil fortsatt være ulovlige, og USAs regjering forbeholder seg retten til å trekke tilbake visum når som helst dersom rikets og publikums sikkerhet gjør det nødvendig, heter det i en uttalelse fra departementet.

Trumps stabssjef Reince Priebus sa til NBC at 325.000 utlendinger ankom USA lørdag og at antallet som ble holdt tilbake på flyplassen var 109. Søndag morgen var det bare noen titall igjen, og de vil slippe inn «så lenge det ikke er forferdelige folk», la Priebus til. (©NTB)