Trudeau: Moskéangrep er terrorhandling

– Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.

Antallet bekreftede drept ble hevet fra fem til seks tidlig mandag morgen norsk tid. Flere titall mennesker var samlet til bønn i moskeen da angrepet skjedde.

Politiet opplyser at situasjonen er under kontroll, området er sikret og alle som var i moskeen, er evakuert. To mistenkte personer skal være pågrepet. Den ene nær moskeen og den andre omtrent 40 kilometer unna, ifølge Montreal Gazette.

Den franskspråklige byen Quebec er hovedstad i provinsen med samme navn og har rundt en halv million innbyggere. Provinsens førsteminister Philippe Couillard sier på Twitter at regjeringen har satt i gang tiltak for å sørge for innbyggernes sikkerhet. Couillard beskriver skytingen som «barbarisk vold» og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier.

Moskeen har rundt 5.000 medlemmer og er ett av seks moskesamfunn i Quebec by. (©NTB)