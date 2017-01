FNs sikkerhetsråd i hastemøte om Irans rakett-test

USA har bedt om møtet etter at Israels FN-ambassadør ba Sikkerhetsrådet om å foreta seg noe.

Amerikanske myndigheter bekreftet mandag ettermiddag at de kjenner til oppskytingen, men kom verken med nærmere detaljer eller noen kommentar.

–Vi er klar over at Iran skjøt opp den raketten. Vi ser nå på hva dette faktisk var, sa talsmann Sean Spicer i Det hvite hus.

Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu har bekreftet prøveoppskytingen og sier den er et åpenbart brudd på FNs regler. Testen kan være i strid med FN-resolusjoner og dermed åpne for sanksjoner mot Iran. På Facebook sier Netanyahu at han vil «ta opp fornyelsen av sanksjoner mot Iran i forbindelse med dette og i andre sammenhenger» når han møter USAs president Donald Trump 15. Februar.

Både Netanyahu og Trump har vært sterkt imot atomavtalen med Iran, der landet kuttet i sitt atomprogram i bytte for lettelse i sanksjonene. Eventuelle nye sanksjoner kan bli en prøvesten for avtalen.

