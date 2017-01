Israel toner ned grensemur-uttalelser

Israel kommer til å fortsatt ha et godt forhold til Mexico, skrev Netanyahu på Twitter tirsdag.

-Jeg mener våre bånd er sterkere enn en enhver forbigående uenighet eller misforståelse, skrev han.

Mexico har krevd at Israel må unnskylde seg etter at Netanyahu i forrige uke, i en uttalelse for å støtte Trumps foreslåtte murbygging langs grensen mot Mexico, sa at en tilsvarende mur langs Israels grense mot Egypt har vært en stor suksess.

Netanyahu har ikke bedt om unnskyldning, og forklarer det med at han ikke kommenterte forholdet mellom USA og Mexico i sin opprinnelige uttalelse. Men han sier han har et "langt, fruktbart og svært vennlig forhold" med Mexicos president Enrique Peña Nieto.

Israels president Reuven Rivlin snakket tidligere tirsdag med Peña, i et forsøk på å roe ned situasjonen.

-Jeg er sikker på at ingen forsøkte å sammenligne situasjonen i Israel med situasjonen i Mexico. Båndene mellom oss er svært sterke og viktige, og vi må legge enhver slik misforståelse bak oss. Jeg er lei meg for enhver smerte denne misforståelsen kan ha forårsaket, sa Rivlin til Peña.

Peña avlyste et planlagt møte med Trump etter at Trump i forrige uke undertegnet en presidentordre om bygging av muren.

