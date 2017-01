Mistenkt Quebec-skytter siktet for seks drap

Politiet har foreløpig siktet mannen for overlagt drap på seks personer samt fem drapsforsøk etter skytingen i en moské i byen Quebec ved 20-tiden søndag. Den pågrepne er en statsvitenskapsstudent.

En talsmann for politiet sier de fortsatt gjennomfører ransakelser og at det er ventet at siktelsen vil bli utvidet og vil omfatte terrorrelaterte punkter.

