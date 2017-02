Flere anklager mot Frankrikes Fillon

Magasinet Le Canard Enchaine hevder onsdag at Fillon ansatte to av sine barn i nasjonalforsamlingen og betalte dem i underkant av 750.000 kroner av statlige midler. Hans kone er allerede under lupen for å ha mottatt mer enn 7 millioner kroner for arbeid hun tilsynelatende ikke utførte mellom 1998 og 2007.

Fransk politi gjennomsøkte Fillons kontorer tirsdag og beslagla en rekke dokumenter. Ifølge magasinet er det ikke funnet bevis på at Fillons kone, Penelope Fillon, har utført noe arbeid for lønnen hun har fått utbetalt.

Fillon er presidentkandidat for Republikanerne og har tidligere vært statsminister i Frankrike.

Han hevdet i forrige uke at konen "alltid" har jobbet for ham, med taleskriving og å møte folk i hans sted. Det er ikke ulovlig å ansette familiemedlemmer, men i dette tilfellet er det ikke klart hva slags arbeid som er gjort.

Dersom det blir tatt ut tiltale mot Fillon, har han sagt at han vil trekke seg.

