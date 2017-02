Israel har godkjent 6.000 nye bosetterboliger siden Trump ble innsatt 

De nye boligene, deriblant 2.000 som skal bygges umiddelbart, er godkjent av statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman, skriver avisen Haaretz tirsdag. Om lag 1.000 andre er under planlegging.

Kunngjøringen oppfattes som et tegn på at Israel er blitt modigere etter at Donald Trumps regjering tok over i USA. Den nye administrasjonen regnes som mer Israel-vennlig enn Barack Obamas regjering, og siden Trumps innsettelse 20. januar, har den israelske regjeringen varslet en rekke nye prosjekter.

De vil til sammen gi over 6.000 nye boliger for israelske bosettere på palestinsk territorium. 566 av dem skal bygges i bosetninger i annekterte Øst-Jerusalem, mens 5.502 skal bygges andre steder på Vestbredden.

I forrige uke ga israelske tjenestemenn den endelige godkjenningen for bygging av 153 bosetterhjem i Øst-Jerusalem. Byggingen er blitt satt på vent under Obama-administrasjonen, som mente at prosjektet truet utsiktene til en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

Utpost skal rives

Samtidig har israelske myndigheter begynt å fjerne bosettere fra utposten Amona på Vestbredden. Evakueringen, som høyesterett har gitt ordre om, er svært upopulær blant israelske høyrenasjonalister. Men med kunngjøringen av 3.000 nye bosetterhjem onsdag, anses evakueringen nå som del av en hestehandel.

- Ja, Amona vil bli ødelagt, men i stedet for Amona vil vi bygge 3.000 nye hjem, sier Moti Yogev, en parlamentariker fra Jødisk hjem, det høyrenasjonalistiske partiet som er en del av regjeringen til Netanyahu.

Verdenssamfunnet regner Israels bosetninger på Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten, men Israel er ikke enig i dette.

- Palestinsk eiendom

Israelsk høyesterett besluttet i 2014 at Amona var bygget på privat palestinsk eiendom og måtte rives. Den skal ifølge domstolen være revet innen 8. februar.

Tusenvis av soldater og politifolk samlet seg rundt utposten onsdag morgen. Noen av bosetterne hadde satt opp veisperringer, mens andre satte fyr på bildekk og kastet stein mot de israelske styrkene. Israelske medier viste samtidig bilder av aktivister som sang religiøse sanger og danset inne i de snart rivningsklare boligene.

Amona er den største av om lag hundre såkalte utposter - små bosetninger som ikke har israelsk godkjenning. Den ble bygget på 1990-tallet, og strekker seg over et gresskledd berg med utsikt til en rekke palestinske landsbyer. Det bor rundt 40 familier i utposten, mange av dem ultranasjonalister.

