Malta advarer: Innvandringen er kommet for å bli 

Solberg var onsdag på besøk på Malta, som har formannskapet i EU fram til sommeren. Der diskuterte hun innvandringsspørsmål med både statsminister Joseph Muscat og president Marie-Louise Coleiro Preca.

Så lenge det er konflikt og fattigdom i verden, vil migrasjonsstrømmen mot Europa fortsette, advarte Coleiro i sin samtale med Solberg.

- Jeg er ikke så optimistisk i denne saken. Innvandringen vil alltid være med oss, sa Coleiro.

Ulovlig økonomi

Solberg tok på sin side opp hvordan menneskesmuglere og kriminelle nettverk utnytter migranter både på vei til Europa og etter at de er kommet hit.

Ifølge henne skaper ulovlig innvandring grobunn for økonomisk kriminalitet i Europa med både barnearbeid og mennesker som går under jorda.

- Vi ser at når folk får avslag på asylsøknadene sine, så er det noen som reiser hjem, men det er også mange som forsvinner inn i en ulovlig økonomi der folk er veldig sårbare. Spesielt for barn er det en vanskelig situasjon å være i, sa Solberg.

- Innvandringen kommer til å være der, men vi må finne måter å håndtere den på, sa hun.

Vil knekke smuglernettverkene

Tiltak for å få kontroll over innvandringen vil bli liggende øverst på dagordenen under det maltesiske EU-formannskapet. EU skal styrke kontrollen langs egne grenser, men også trappe opp innsatsen i land i nærområdene. Det overordnede målet med innsatsen er å "knekke menneskesmuglernes forretningsmodell".

Det er en tankegang Solberg slutter sterkt opp om.

- Man må bryte koblingen som gjør at menneskesmugling blir en økonomisk drivkraft, sier Solberg til NTB.

Hun viser til situasjonen i Sahel i Afrika, der både ekstremistgrupper og menneskesmuglere er aktive i områdene der noen de viktigste rutene for migrasjon til Europa går, og der mange tyr til menneskesmugling bare for å ha noe å livnære seg av.

- Det er veldig mye uro og vanskelig å ha kontroll, samtidig som det ikke er noe utbytte av annet arbeid. Det EU forsøker å gjøre, for eksempel i Niger, er å skape et annet inntektsgrunnlag, slik at man ikke trenger å leve av å smugle. Langs denne ruten utnyttes mennesker på det groveste, sier Solberg.

Ber om moderasjon

EU har nå klart å få antall ankomster kraftig ned i øst, ikke minst takket være en samarbeidsavtale med Tyrkia. Men tallene bare øker i det sentrale Middelhavet, der hovedstrømmen går fra Libya til Italia. I fjor ankom rundt 180.000 mennesker til Europa langs denne ruten.

Når våren kommer, vil krisen i Middelhavet bare gjenta seg hvis Europa ikke gjør noe drastisk for å få kontroll, advarer Malta.

Ifølge Muscat må Europa forstå innbyggernes frykt i innvandringssaken. Men det er ikke bare snakk om sikkerhet - det er også et spørsmål om medmenneskelighet, påpekte statsministeren etter møtet med Solberg.

- Du trenger ikke nødvendigvis å være hardhendt eller komme med ekstreme tiltak for å håndtere innvandringen, sa Muscat.

–Vi må handle rasjonelt, sa han.

