Tillerson-avstemning i Senatet

Senatet starter møtet klokken 12 onsdag (klokken 18 norsk tid).

Det er ventet at Tillerson blir bekreftet som ny utenriksminister. Mandag gikk Senatet, med 56 mot 43 stemmer, inn for å sende nominasjonen av den tidligere ExxonMobil-sjefen videre til endelig avstemning. Fire demokrater, blant dem Joe Manchin, Heidi Heitkamp og Mark Warner, stemte sammen med de 52 republikanske senatorene. Det er lite sannsynlig at de kommer til å endre mening under onsdagens endelige avstemning.

Selv uten de fire stemmene fra demokratene ville det uansett ha vært flertall for Tillerson, ettersom republikanerne er i flertall i Senatet.

