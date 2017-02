Tunisier pågrepet i Tyskland anklages for museumsangrepet i Tunis

Mannen ble pågrepet tidlig onsdag morgen, da tysk politi utførte en større aksjon mot terrormistenkte i Hessen.

Først opplyste politiet at 36-åringen er mistenkt for å ha drevet med rekruttering og smugling for ekstremistgruppa IS siden august 2015. På en pressekonferanse onsdag formiddag opplyser påtalemyndigheten i Hessen at tunisiske myndigheter har utstedt en arrestordre for 36-åringen.

De mistenker ham for å ha "deltatt i planlegging og utføring" av terrorangrepet som kostet over 20 menneskeliv i den tunisiske hovedstaden i mars 2015. I tillegg mistenker tunisiske myndigheter mannen for å ha deltatt i et jihadistangrep mot grensebyen Ben Guerdane ett år senere.

Politiaksjonen i Hessen startet tidlig onsdag morgen og ble først omtalt av Bild, som skriver at flere hundre politifolk var involvert. Politiet gjennomsøkte hele 54 leiligheter, forretningslokaler og moskeer i delstaten. Aksjonen var rettet mot 16 mistenkte i alderen 16 til 46 år, opplyser påtalemyndigheten til nyhetsbyrået DPA. Den hovedmistenkte tunisieren ble pågrepet i Frankfurt.

Påtalemyndigheten sier eventuelle planer om å utføre et mulig nytt angrep var på et svært tidlig stadium, og etterforskningen har ikke avdekket noe konkret angrepsmål.

Tirsdag ble tre menn pågrepet i en politiaksjon mot terrormistenkte i den tyske hovedstaden Berlin.

