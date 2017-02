Bangladesh vil flytte rohingyaer til øy

Mange av dem som skal tvangsflyttes har bodd i leirene i flere tiår. Regjeringen i Bangladesh fikk kraftig kritikk da den la fram lignende planer i 2015. Blant annet sier rettighetsgrupper at øya det er snakk om ligger under vann det meste av året.

–Regjeringen har i prinsippet bestemt seg for å bygge nye flyktningleirer på øya Hatiya for å rehabilitere rohingyaene, fortalte utenriksminister Shahriar Alam til journalister onsdag. Øya ligger ytterst i et elvedelta rundt 175 kilometer sørøst for hovedstaden Dhaka.

Det er anslått at mellom 200.000 og 500.000 papirløse rohingyaer bor i Bangladesh, et tall som har økt kraftig i kjølvannet av volden som har brutt ut i delstaten Rakhine i nabolandet Myanmar. Over 29.000 har bodd i elendige forhold i flyktningleirer nær grensen etter å ha blitt drevet ut av Myanmar på 1990-tallet. I oktober og november kom over 66.000 over grensen på flykt fra forfølgelse i Myanmar.

Myndigheten i Bangladesh sier rohingyaene skal bo i de nye leirene til de kan sendes tilbake til Myanmar, men ga ingen tidsplan for dette. I Myanmar mener myndighetene at den muslimske folkegruppen er ulovlige innvandrere fra nettopp Bangladesh.

