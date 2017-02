Danske havørner døde av fugleinfluensa

Tre havørner ble funnet døde i Haderslev, Nordfalster og Ry i januar, og i november ble en havørn funnet død ved Præstø. Først trodde man at de fire ørnene var blitt forgiftet, men analyser viser nå at de var smittet med fugleinfluensavirus av typen H5N8, opplyser DTU Veterinærinstituttet.

- Ørnene har lett for å fange infiserte ender, og dermed er det risiko for at virus overføres, sier veterinær Mariann Chriél.

Siden de første funnene av fugleinfluensa av typen H5N8 i Danmark i november, har myndighetene innført påbud om å holde fugler og fjærkre under tak og innendørs. Men en ny vurdering i januar konkluderte med at påbudet skulle oppheves.

Fugleinfluensaviruset ble i november også påvist i Skåne i Sverige.

