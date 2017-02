FN-topp: Aleppo mer ødelagt enn antatt

Filippo Grandi sier han er sjokkert over omfanget av ødelegelsene og i hvor stor grad «alt er lagt i ruiner». Onsdag besøkte han Aleppo etter at høykommissærens folk, som det første FN-organet, ble sluppet inn den syriske byen etter at regjeringsstyrkene gjenerobret byen. Opprørerne som lenge kontrollerte den østlige delen av byen, ble drevet ut i en stor offensiv for en måned siden.

–Du kan kjøre kilometer etter kilometer og se ødelagte hjem, ødelagte skoler, ødelagte sykehus, forteller Grandi.

Høykommissæren gikk samtidig i rette med innreiseforbudet USAs president Donald trump har innført for både flyktnigner og visuminnehavere fra Syria, samt borgere fra seks andre land med muslimsk majoritetsbefolkning.

–Hvordan kan han avvise dem og ikke vurdere å gi dem beskyttelse, spurte høykommissæren.

(©NTB)